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Интернет-тариф от компании Тестовая компания

Тестовый интернет-тариф со всеми заполненными полями

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 12.07.2016 до 19.07.2016

Специальный тарифный план от ПАО «Ростелеком» и Wargaming.net для услуги Интернет «Ростелеком»

Подключившись на этот тарифный план, в Личном кабинете станет возможно бесплатно активировать на услуге Интернет или пакете услуг Интернет+ТВ игровую опцию «World of Tanks» и получить на свой аккаунт Wargaming.net уникальный игровой комплект:

  • Советский танк VIII уровня - Т 44 100(Р) (Элитная техника). Танк доступен только для абонентов «ОнЛайм»
  • Три эксклюзивных камуфляжа для танка (летний, зимний и пустынный), разработанных специально для абонентов тарифного плана «Игровой. Эмблема войск связи СССР и дополнительные противокумулятивные экраны на бортах
  • Слот в ангаре, доступный для новой техники
  • 100% экипаж с прокачанным «боевым братством». Этот навык улучшает уровень владения основной специальностью и всеми умениями всех членов экипажа

Плата за пользование Игровой опцией «World of Tanks» включена в стоимость тарифа «Игровой» и дополнительно Абонентом не оплачивается.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet, GPON
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • Ethernet
  • GPON
Стоимость подключения

1

Абонентская плата
1 000 ₽

1

Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
1 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер по акции «Оборудование 2016»

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с

1

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет

1

Наличие ТВ
Да

ТВ-приставка «Стандарт» — 1 руб/мес по акции «Оборудование 2016»

Количество каналов
119 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги
  • Эксклюзивные привилегии в игре «World of Tanks»
  • ТВ-пакет Amedia Premium — первые 2 месяца бесплатно, с 3 месяца — 199 руб/мес
  • ТВ-пакет ТВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ HD — первые 2 месяца бесплатно, с 3 месяца — 299 руб/мес
  • Антивирус Kaspersky Internet Security2 месяца в подарок при подключении ежемесячной подписки, далее 139 руб/мес
Комментарий оператора

1

Срок действия тарифа
с 05.07.2016 до 22.07.2016