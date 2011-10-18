Интернет-тариф от компании Тестовая компания
Тестовый интернет-тариф со всеми заполненными полями
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Акция
действительно с 12.07.2016 до 19.07.2016
Специальный тарифный план от ПАО «Ростелеком» и Wargaming.net для услуги Интернет «Ростелеком»
Подключившись на этот тарифный план, в Личном кабинете станет возможно бесплатно активировать на услуге Интернет или пакете услуг Интернет+ТВ игровую опцию «World of Tanks» и получить на свой аккаунт Wargaming.net уникальный игровой комплект:
- Советский танк VIII уровня - Т 44 100(Р) (Элитная техника). Танк доступен только для абонентов «ОнЛайм»
- Три эксклюзивных камуфляжа для танка (летний, зимний и пустынный), разработанных специально для абонентов тарифного плана «Игровой. Эмблема войск связи СССР и дополнительные противокумулятивные экраны на бортах
- Слот в ангаре, доступный для новой техники
- 100% экипаж с прокачанным «боевым братством». Этот навык улучшает уровень владения основной специальностью и всеми умениями всех членов экипажа
Плата за пользование Игровой опцией «World of Tanks» включена в стоимость тарифа «Игровой» и дополнительно Абонентом не оплачивается.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet, GPON
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
-
- Ethernet
- GPON
- Стоимость подключения
-
1
- Абонентская плата
-
1 000 ₽
1
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 1 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер по акции «Оборудование 2016»
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
100 Мбит/с
1
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
1
- Наличие ТВ
-
Да
ТВ-приставка «Стандарт» — 1 руб/мес по акции «Оборудование 2016»
- Количество каналов
- 119 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
- Эксклюзивные привилегии в игре «World of Tanks»
- ТВ-пакет Amedia Premium — первые 2 месяца бесплатно, с 3 месяца — 199 руб/мес
- ТВ-пакет ТВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ HD — первые 2 месяца бесплатно, с 3 месяца — 299 руб/мес
- Антивирус Kaspersky Internet Security2 месяца в подарок при подключении ежемесячной подписки, далее 139 руб/мес
- Комментарий оператора
1
- Срок действия тарифа
- с 05.07.2016 до 22.07.2016