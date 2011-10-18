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Интернет-тариф от компании Ростелеком

Выгодное лето 10

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 01.06.2016 до 30.09.2016

Акция «Выгодное лето»

Первые три месяца абонентская плата составит 199 руб/мес, после завершения промо периода на тарифе, подключенного в рамках Акции «Выгодное лето», начинается тарификация по базовому тарифам 450 руб/мес.

Лица, имеющие право на подключение Услуги, на условиях Акции: любые физические лица, не являющиеся абонентами Оператора по Услуге на момент начала приема заявок на участие в Акции и не имеющие просроченной задолженности перед Оператором по каким-либо услугам связи Оператора.

Основные характеристики
  • подключение при помощи ADSL
  • скорость до 10 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
ADSL
Абонентская плата
199 ₽

В течение первых 3-х месяцев, с 4-ого месяца — 450 руб/мес

Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
1 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер по акции «Оборудование 2016»

Характеристики
Максимальная скорость на прием
10 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
  • Антивирус Kaspersky Internet Security — первые 2 месяца за 0 руб., далее — 139 руб/мес