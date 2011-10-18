Интернет-тариф от компании Ростелеком
Выгодное лето 10
К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 01.06.2016 до 30.09.2016
Акция «Выгодное лето»
Первые три месяца абонентская плата составит 199 руб/мес, после завершения промо периода на тарифе, подключенного в рамках Акции «Выгодное лето», начинается тарификация по базовому тарифам 450 руб/мес.
Лица, имеющие право на подключение Услуги, на условиях Акции: любые физические лица, не являющиеся абонентами Оператора по Услуге на момент начала приема заявок на участие в Акции и не имеющие просроченной задолженности перед Оператором по каким-либо услугам связи Оператора.
Основные характеристики
- подключение при помощи ADSL
- скорость до 10 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- ADSL
- Абонентская плата
-
199 ₽
В течение первых 3-х месяцев, с 4-ого месяца — 450 руб/мес
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 1 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер по акции «Оборудование 2016»
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 10 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
- Антивирус Kaspersky Internet Security — первые 2 месяца за 0 руб., далее — 139 руб/мес