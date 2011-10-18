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Интернет-тариф от компании ОнЛайм

Интернет до 100 Мбит/с

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet, GPON
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • Ethernet
  • GPON
Абонентская плата
650 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
1 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер по акции «Оборудование 2016»

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
50 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

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