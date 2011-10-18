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Интернет-тариф от компании Ростелеком

Тариф «Игровой» 100 Мбит/с

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно

В тариф включены игровые опции "Wargaming" и "Фогейм", которые включают:

премиум-аккаунт в играх "World of tanks" / "World of Warplanes" / "World of Warships"

Для игроков "World of tanks":

  • Элитный средний танк 8-го уровня и 100% экипаж
  • 3 эксклюзивных камуфляжа для танка
  • Эмблема войск связи СССР, а также эксклюзивные обвесы в виде катушек связи и антенны
  • Дополнительный слот в ангаре

Для игроков "Blade & Soul":

  • Костюм Обличье демона
  • Премиум-статус на 7 дней
  • Постоянные бафы
  • Бонусные предметы раз в неделю

Для игроков "Lineage 2":

  • Браслет черного медведя на 30 дней
  • Бонусные предметы каждый день и раз в 10 дней

Для игроков "Point Blank":

  • Уникальный скин на 7 дней
  • Бонусные предметы каждый день и раз в 10 дней
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet, GPON
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • Ethernet
  • GPON
Абонентская плата
850 ₽
Оборудование
Рассрочка
Комментарий к оборудованию

Акция «Выгодная рассрочка»
Wi-Fi роутер за 0 руб/мес

Абонент в рамках акции получает скидку на услугу ШПД в размере ежемесячных платежей по рассрочке оборудования. По истечении периода рассрочки оборудования услуга ШПД начинает тарифицироваться в соответствии с выбранным ранее тарифным планом.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
  • Интернет на максимальной скорости
  • Прямое подключение к игровым серверам для комфортного геймплея (обеспечивается стабильное подключение и оптимально низкий пинг)
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
  • Эксклюзивные привилегии в игре «World of Tanks»
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