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Интернет-тариф от компании ОнЛайм

500 за 500 (только для ЮВАО)

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 23.09.2015 до 30.06.2017

Акция «500 за 500»

Условия тарифа не изменятся после завершения акции.

В акции «Выгодное лето» могут принять участие новые абоненты «Домашнего интернета», жители Московского округа ЮВАО.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 500 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
500 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
149 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер

Характеристики
Максимальная скорость на прием
500 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
250 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
    • 100 Гб на облачном сервисе Яндекс.Диск бесплатно