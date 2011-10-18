Интернет-тариф от компании ОнЛайм
500 за 500 (только для ЮВАО)
К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 23.09.2015 до 30.06.2017
Акция «500 за 500»
Условия тарифа не изменятся после завершения акции.
В акции «Выгодное лето» могут принять участие новые абоненты «Домашнего интернета», жители Московского округа ЮВАО.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 500 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 500 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 149 ₽
- Комментарий к оборудованию
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Wi-Fi роутер
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 500 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 250 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Нет
- Дополнительные услуги
- 100 Гб на облачном сервисе Яндекс.Диск бесплатно
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