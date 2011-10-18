Интернет-тариф от компании ОнЛайм
2 в 1 Пятьсот (только для ЮВАО)
К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 23.09.2015 до 30.06.2017
Акция «2 в 1 Пятьсот»
Условия тарифа не изменятся после завершения акции.
В акции «Выгодное лето» могут принять участие новые абоненты «Домашнего интернета», жители Московского округа ЮВАО. .
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 500 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 777 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер — 0 руб/мес в течение первых 18 месяцев
Аренда с 19 месяца 1 руб/мес
Покупка – 2100 руб
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 500 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 250 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
ТВ-приставка
Покупка – 3590 руб
- Количество каналов
- 127 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Платная аренда
- Выкуп
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
- 100 Гб на облачном сервисе Яндекс.Диск бесплатно
-