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Интернет-тариф от компании ОнЛайм

2 в 1 Пятьсот (только для ЮВАО)

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 23.09.2015 до 30.06.2017

Акция «2 в 1 Пятьсот»

Условия тарифа не изменятся после завершения акции.

В акции «Выгодное лето» могут принять участие новые абоненты «Домашнего интернета», жители Московского округа ЮВАО. .

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 500 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
777 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер — 0 руб/мес в течение первых 18 месяцев

Аренда с 19 месяца 1 руб/мес
Покупка – 2100 руб

Характеристики
Максимальная скорость на прием
500 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
250 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

ТВ-приставка

Покупка – 3590 руб

Количество каналов
127 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
  • Выкуп
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги
    • 100 Гб на облачном сервисе Яндекс.Диск бесплатно