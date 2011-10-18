2 в 1 Пятьсот (только для ЮВАО)

К сожалению, этот тариф не активен.

Акция действительно с 23.09.2015 до 30.06.2017 Акция «2 в 1 Пятьсот» Условия тарифа не изменятся после завершения акции. В акции «Выгодное лето» могут принять участие новые абоненты «Домашнего интернета», жители Московского округа ЮВАО. . Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

скорость до 500 Мбит/с