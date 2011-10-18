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Интернет-тариф от компании НЕТБАЙНЕТ

Зима близко

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 05.07.2016 до 31.12.2016

Увидеть белых ходоков и остаться в живых

Смотрите бесплатно лучшие сериалы планеты с Wifire TV

В состав тарифного плана входит:

Интернет 50 Мбит/с Wifire TV 50+ Пакет «Амедиатека»

Первые 4 месяца абонентская плата — 390 руб/мес, с 5 месяца — 690 руб/мес

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
390 ₽

Первые 4 месяца, с 5 месяца — 690 руб/мес

Оборудование
  • Платная аренда
  • Выкуп
Стоимость оборудования
99 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер TOTOLINK A2004NS
Полная стоимость: 3600 руб.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
50 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
50 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
  • ТВ-приставка «Wifire» уже включена в тариф
  • Пакет «Амедиатека» уже включен в тариф
Количество каналов
50 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD