Интернет-тариф от компании ЧЕБNET
Зима близко
К сожалению, этот тариф не активен.
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Акция
действительно с 07.11.2016 до 31.12.2016
Увидеть белых ходоков и остаться в живых
Смотрите бесплатно лучшие сериалы планеты с Wifire TV
В состав тарифного плана входит:
Интернет 50 Мбит/с Wifire TV 50+ Пакет «Амедиатека»
Первые 4 месяца абонентская плата — 380 руб/мес, с 5 месяца — 490 руб/мес
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
380 ₽
Первые 4 месяца, с 5 месяца — 490 руб/мес
- Оборудование
-
- Платная аренда
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 99 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер TOTOLINK A2004NS
Полная стоимость: 3600 руб.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 50 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 50 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
- ТВ-приставка «Wifire» уже включена в тариф
- Пакет «Амедиатека» уже включен в тариф
- Количество каналов
- 50 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD