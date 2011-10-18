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Акция действительно с 07.11.2016 до 31.12.2016 Увидеть белых ходоков и остаться в живых Смотрите бесплатно лучшие сериалы планеты с Wifire TV В состав тарифного плана входит: Интернет 50 Мбит/с Wifire TV 50+ Пакет «Амедиатека» Первые 4 месяца абонентская плата — 380 руб/мес, с 5 месяца — 490 руб/мес Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

скорость до 50 Мбит/с