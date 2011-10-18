Акционный тариф «Времена года» — Интернет для новых абонентов

Тариф доступен новым абонентам физическим лицам со скоростью доступа в Интернет до 80 Мбит/с и абонентской платой 300 руб. в месяц.

Срок действия тарифного плана – 12 календарных месяцев.

По истечении срока действия тарифного плана абонент, подключенный к тарифному плану «Времена года», автоматически переводится на тарифный план «New Level 50», с абонентской платой 550 рублей в месяц и скоростью доступа в Интернет до 50 Мбит/с.