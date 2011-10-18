Интернет-тариф от компании QWERTY
Времена года
К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 26.07.2016 до 30.09.2016
Акционный тариф «Времена года» — Интернет для новых абонентов
Тариф доступен новым абонентам физическим лицам со скоростью доступа в Интернет до 80 Мбит/с и абонентской платой 300 руб. в месяц.
Срок действия тарифного плана – 12 календарных месяцев.
По истечении срока действия тарифного плана абонент, подключенный к тарифному плану «Времена года», автоматически переводится на тарифный план «New Level 50», с абонентской платой 550 рублей в месяц и скоростью доступа в Интернет до 50 Мбит/с.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 80 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 300 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 140 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер по желанию клиента
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 80 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 80 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
Скорость доступа в локальную сеть QWERTY к/от Абонента до 100 Mбит/сек.