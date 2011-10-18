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Интернет-тариф от компании QWERTY

Времена года

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 26.07.2016 до 30.09.2016

Акционный тариф «Времена года» — Интернет для новых абонентов

Тариф доступен новым абонентам физическим лицам со скоростью доступа в Интернет до 80 Мбит/с и абонентской платой 300 руб. в месяц.

Срок действия тарифного плана – 12 календарных месяцев.

По истечении срока действия тарифного плана абонент, подключенный к тарифному плану «Времена года», автоматически переводится на тарифный план «New Level 50», с абонентской платой 550 рублей в месяц и скоростью доступа в Интернет до 50 Мбит/с.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 80 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
300 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
140 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер по желанию клиента

Характеристики
Максимальная скорость на прием
80 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
80 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Скорость доступа в локальную сеть QWERTY к/от Абонента до 100 Mбит/сек.