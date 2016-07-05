Wifire Жаркий

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Акция действительно с 05.07.2016 до 31.10.2016 Специальное предложение Первые 3 месяца скорость интернет-соединения — 30 Мбит/с., далее 10 Мбит/с. Тариф доступен для подключения с 05.07.2016 года, только для новых абонентов не состоявших в договорных отношения в течение 90 дней до момента подключения. Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

скорость до 30 Мбит/с