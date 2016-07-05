Интернет-тариф от компании Wifire
Wifire Жаркий
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Акция
действительно с 05.07.2016 до 31.10.2016
Специальное предложение
Первые 3 месяца скорость интернет-соединения — 30 Мбит/с., далее 10 Мбит/с.
Тариф доступен для подключения с 05.07.2016 года, только для новых абонентов не состоявших в договорных отношения в течение 90 дней до момента подключения.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 800 ₽
- Оборудование
-
- Платная аренда
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 55 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер «WIFIRE S1010 NBN»
Полная стоимость: 2200 руб.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 30 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
30 Мбит/с
Первые 3 месяца скорость интернет-соединения 30 Мбит/с, с 4 месяца 10 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет