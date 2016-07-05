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Интернет-тариф от компании Wifire

Wifire Жаркий

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Акция
действительно с 05.07.2016 до 31.10.2016

Специальное предложение

Первые 3 месяца скорость интернет-соединения — 30 Мбит/с., далее 10 Мбит/с.

Тариф доступен для подключения с 05.07.2016 года, только для новых абонентов не состоявших в договорных отношения в течение 90 дней до момента подключения.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
800 ₽
Оборудование
  • Платная аренда
  • Выкуп
Стоимость оборудования
55 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер «WIFIRE S1010 NBN»
Полная стоимость: 2200 руб.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
30 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
30 Мбит/с

Первые 3 месяца скорость интернет-соединения 30 Мбит/с, с 4 месяца 10 Мбит/с

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет