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Интернет-тариф от компании МГТС

Уникальный 90 Мбит/с GPON

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON
  • скорость до 90 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
GPON
Абонентская плата
390 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер ZTE F660

Характеристики
Максимальная скорость на прием
90 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
90 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет