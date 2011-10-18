Интернет-тариф от компании Инфо-Лан
Абонемент на 1 год
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
300 ₽
Полная стоимость абонемента - 3600 руб.
- Оборудование
-
- Платная аренда
- Рассрочка
- Включено в платеж
- Стоимость оборудования
- 350 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер в рассрочку – 350 руб/мес
Выкуп – 3500 руб
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет