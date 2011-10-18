Интернет-тариф от компании РТКОММ
КИНО ПО ВЫХОДНЫМ
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Основные характеристики
- подключение при помощи Спутниковый интернет/VSAT
- скорость до 45 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Спутниковый интернет/VSAT
- Абонентская плата
-
2 500 ₽
Тарифный план не учитывает стоимость оборудования, а так же работ по доставке, установке и настройке абонентского оборудования.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 45 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
Указана максимально возможная скорость подключения к сети
- Тип трафика / Ограничение по трафику
-
Ограниченный
Ограничение: 10 Гб
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Стоимость за 1 Мбайт дополнительного трафика (сверх включенного 2,2 Гб) - 0,24 руб
- Тарификации подлежит входящий и исходящий трафик. Минимальный интервал тарификации 1 Мегабайт
- Наличие ТВ
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Нет