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Интернет-тариф от компании РТКОММ

КИНО ПО ВЫХОДНЫМ

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Спутниковый интернет/VSAT
  • скорость до 45 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Спутниковый интернет/VSAT
Абонентская плата
2 500 ₽

Тарифный план не учитывает стоимость оборудования, а так же работ по доставке, установке и настройке абонентского оборудования.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
45 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу

Указана максимально возможная скорость подключения к сети

Тип трафика / Ограничение по трафику
Ограниченный
Ограничение: 10 Гб
Посуточная тарификация
Нет
  • Стоимость за 1 Мбайт дополнительного трафика (сверх включенного 2,2 Гб) - 0,24 руб
  • Тарификации подлежит входящий и исходящий трафик. Минимальный интервал тарификации 1 Мегабайт
Наличие ТВ
Нет