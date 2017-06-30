Специальный Интернет GPON 30 Мбит/с

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Акция действительно до 30.06.2017 **Акция «Сохраняем интернет» ** Льготные условия пользования сохраняются на 90 дней – 30 Мбит/с за 100 руб/мес! Акция действует в течение 90 дней с момента подключения, после чего абонент переводится на специальный тариф, недоступный более никому, кроме участников акции - 30 Мбит/с за 300 руб./мес. На постоянной основе!

Участие в акции принимают абоненты, которые на момент переключения на GPON являются пользователями услуги Домашний Интернет по технологии ADSL (от ПАО «МГТС» и ПАО «МТС»). Основные характеристики подключение при помощи GPON

скорость до 30 Мбит/с