Интернет-тариф от компании МГТС
Специальный Интернет GPON 30 Мбит/с
К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно до 30.06.2017
**Акция «Сохраняем интернет» **
Льготные условия пользования сохраняются на 90 дней – 30 Мбит/с за 100 руб/мес!
- Акция действует в течение 90 дней с момента подключения, после чего абонент переводится на специальный тариф, недоступный более никому, кроме участников акции - 30 Мбит/с за 300 руб./мес. На постоянной основе!
- Участие в акции принимают абоненты, которые на момент переключения на GPON являются пользователями услуги Домашний Интернет по технологии ADSL (от ПАО «МГТС» и ПАО «МТС»).
Основные характеристики
- подключение при помощи GPON
- скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- GPON
- Абонентская плата
- 100 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 30 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 30 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет