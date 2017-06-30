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Интернет-тариф от компании МГТС

Специальный Интернет GPON 30 Мбит/с

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно до 30.06.2017

**Акция «Сохраняем интернет» **

Льготные условия пользования сохраняются на 90 дней – 30 Мбит/с за 100 руб/мес!

  • Акция действует в течение 90 дней с момента подключения, после чего абонент переводится на специальный тариф, недоступный более никому, кроме участников акции - 30 Мбит/с за 300 руб./мес. На постоянной основе!
  • Участие в акции принимают абоненты, которые на момент переключения на GPON являются пользователями услуги Домашний Интернет по технологии ADSL (от ПАО «МГТС» и ПАО «МТС»).
Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON
  • скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
GPON
Абонентская плата
100 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
30 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
30 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет