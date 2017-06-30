Интернет-тариф от компании МГТС
Специальный Интернет GPON 60 Мбит/с
К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно до 30.06.2017
**Акция «Сохраняем интернет» **
Льготные условия пользования сохраняются на 180 дней — 60 Мбит/с за 300 руб/мес!
- Акция действует в течение 180 дней с момента подключения, после чего абонент переводится на стандартную линейку тарифных планов. (период предложения - на постоянной основе).
- Участие в акции принимают абоненты, которые на момент переключения на GPON являются пользователями услуги Домашний Интернет по технологии ADSL (от ПАО «МГТС» и ПАО «МТС»).
- По истечении 180 дней с даты начала оказания услуги доступа к сети интернет абонент переводится на стандартную линейку тарифных планов.
Основные характеристики
- подключение при помощи GPON
- скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- GPON
- Абонентская плата
- 300 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 60 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 60 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет