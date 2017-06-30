Специальный Интернет GPON 60 Мбит/с

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Акция действительно до 30.06.2017 **Акция «Сохраняем интернет» ** Льготные условия пользования сохраняются на 180 дней — 60 Мбит/с за 300 руб/мес! Акция действует в течение 180 дней с момента подключения, после чего абонент переводится на стандартную линейку тарифных планов. (период предложения - на постоянной основе).

Участие в акции принимают абоненты, которые на момент переключения на GPON являются пользователями услуги Домашний Интернет по технологии ADSL (от ПАО «МГТС» и ПАО «МТС»).

По истечении 180 дней с даты начала оказания услуги доступа к сети интернет абонент переводится на стандартную линейку тарифных планов. Основные характеристики подключение при помощи GPON

скорость до 60 Мбит/с