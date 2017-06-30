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Интернет-тариф от компании МГТС

Специальный Интернет GPON 60 Мбит/с

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно до 30.06.2017

**Акция «Сохраняем интернет» **

Льготные условия пользования сохраняются на 180 дней — 60 Мбит/с за 300 руб/мес!

  • Акция действует в течение 180 дней с момента подключения, после чего абонент переводится на стандартную линейку тарифных планов. (период предложения - на постоянной основе).
  • Участие в акции принимают абоненты, которые на момент переключения на GPON являются пользователями услуги Домашний Интернет по технологии ADSL (от ПАО «МГТС» и ПАО «МТС»).
  • По истечении 180 дней с даты начала оказания услуги доступа к сети интернет абонент переводится на стандартную линейку тарифных планов.
Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON
  • скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
GPON
Абонентская плата
300 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
60 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
60 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет