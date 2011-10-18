Акция «Стартовый Интернет»!

Предлагается подключить сверхскоростной интернет по технологии PON с беспрецедентными скидками до 95%!

Абоненты, должны удовлетворять следующим условиям:

Телефония подключена по технологии PON и отсутствует Интернет с коммерческим тарифным планом

У абонента на момент переключении отсутствует интернет ADSL

У абонента никогда не было тарифного плана «Стартовый»

Сумма ежемесячного платежа действует в течение 60 дней с момента подключения, после чего абонент автоматически переводится на тарифный план с соответствующей скоростью.