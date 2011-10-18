Вход
Поиск
Интернет-тариф от компании Инфо-Лан

VIP-тариф 10 Гб

К сожалению, этот тариф не активен.
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Акция
действительно

ИНФО-ЛАН дарит роутеры!

РОУТЕР БЕСПЛАТНО (в подарок) при выполнении 1 из следующих условий:

  • пополни счёт на год при подключении
  • переключись на ИНФО-ЛАН от любого другого провайдера
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
290 ₽

Переход на VIP обслуживание стоит 2000 руб. единоразово

Оборудование
  • Платная аренда
  • Рассрочка
  • Выкуп
Стоимость оборудования
350 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер в рассрочку – 350 руб/мес
По истечении 12 месяцев с даты передачи оборудования абоненту Wi-Fi роутер переходит в собственность абонента при условии непрерывного пользования абонентом услугами.

Выкуп роутера – 3500 руб

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с

Указана максимальная скорость до оборудования компании, реальная скорость доступа к Интернету зависит от промежуточных узлов

Тип трафика / Ограничение по трафику
Ограниченный
Ограничение: 10 Гб
Посуточная тарификация
Нет

При превышении трафика — 0,1 руб/1 Мб

Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
  • – Бесплатное подключение, включая сетевой кабель любой необходимой длины
  • – Бесплатную настройку имеющегося у вас компьютера и/или Wi-Fi роутера
  • – Бесплатный доступ к цифровому Интернет-ТВ

VIP-привилегии: эксклюзивное обслуживание и специальные тарифы со скидками.