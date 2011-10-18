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Интернет-тариф от компании Инфо-Лан

Интернет в частный дом 20 Мбит/с

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Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON
  • стоимость подключения 8000 ₽
  • скорость до 20 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
GPON
Стоимость подключения
8 000 ₽

Минимальная стоимость подключения

Абонентская плата
1 340 ₽

При оплате за год - стоимость 1340 руб./мес. (всего 16090 руб.)
При помесячной оплате - 1490 руб./мес.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
20 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
20 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет