Интернет-тариф от компании Инфо-Лан
Интернет в частный дом 20 Мбит/с
К сожалению, этот тариф не активен.
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
- подключение при помощи GPON
- стоимость подключения 8000 ₽
- скорость до 20 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- GPON
- Стоимость подключения
-
8 000 ₽
Минимальная стоимость подключения
- Абонентская плата
-
1 340 ₽
При оплате за год - стоимость 1340 руб./мес. (всего 16090 руб.)
При помесячной оплате - 1490 руб./мес.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 20 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 20 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет