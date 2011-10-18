Интернет в частный дом 20 Мбит/с

К сожалению, этот тариф не активен.

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.

Основные характеристики подключение при помощи GPON

стоимость подключения 8000 ₽

скорость до 20 Мбит/с