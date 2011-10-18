Интернет-тариф от компании QWERTY
Сладкая Жизнь
К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 02.02.2017 до 15.04.2017
Специальное предложение – Тариф «Сладкая жизнь»
Услуги по тарифному плану «Сладкая жизнь» предоставляются только для новых абонентов физических лиц, проживающих в г. Москва и Московской области.
Помещение абонента, в котором осуществляется подключение, должно иметь статус «жилое».
Переход на тарифный план «Сладкая жизнь» действующим абонентам невозможен.
Тарифный план «Сладкая жизнь» действует бессрочно.
Использование тарифного плана «Сладкая жизнь» не исключает одновременное участие в других проводимых мероприятиях.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 390 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 140 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер по желанию клиента.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
Скорость доступа в локальную сеть QWERTY к/от Абонента до - 50/100 Mбит/сек.