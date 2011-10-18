Специальное предложение – Тариф «Сладкая жизнь»

Услуги по тарифному плану «Сладкая жизнь» предоставляются только для новых абонентов физических лиц, проживающих в г. Москва и Московской области.

Помещение абонента, в котором осуществляется подключение, должно иметь статус «жилое».

Переход на тарифный план «Сладкая жизнь» действующим абонентам невозможен.

Тарифный план «Сладкая жизнь» действует бессрочно.

Использование тарифного плана «Сладкая жизнь» не исключает одновременное участие в других проводимых мероприятиях.