Elite тариф без ограничений по скорости

На тарифе отсутствует ограничение по скорости, ограничение может быть вызвано только техническими характеристиками оборудования абонента, а абонентская плата в первые 3 месяцf составит всего 990 руб/мес, а начиная с 4-ого месяца 1590 руб/мес.

Абонент может пользоваться своим оборудованием (роутером), взять его в аренду или приобрести в собственность.

Тарифный план доступен для подключения только новых абонентов.