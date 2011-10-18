Вход
Поиск
Интернет-тариф от компании 2КОМ

S Elite

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно

Elite тариф без ограничений по скорости

На тарифе отсутствует ограничение по скорости, ограничение может быть вызвано только техническими характеристиками оборудования абонента, а абонентская плата в первые 3 месяцf составит всего 990 руб/мес, а начиная с 4-ого месяца 1590 руб/мес.

Абонент может пользоваться своим оборудованием (роутером), взять его в аренду или приобрести в собственность.

Тарифный план доступен для подключения только новых абонентов.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 1000 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
990 ₽

В течение 3 месяцев, с 4-ого месяца 1590 руб/мес

Оборудование
  • Платная аренда
  • Выкуп
Стоимость оборудования
69 ₽
Комментарий к оборудованию

Роутер TOTOLINK N300RT (Скорость передачи данных до 100 Мбит/с по сети Wi-Fi):
- аренда — 69 руб/мес
- покупка —1 350 руб.

Роутер D-LINK DIR-825/AC (Скорость при беспроводном соединении до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.):
- покупка — 2 975 руб.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
1000 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
1000 Мбит/с

Скорость от провайдера без ограничений. Скорость передачи данных внутри вашей Wi-Fi-сети может быть ограничена настройками или техническими возможностями устройства.

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет