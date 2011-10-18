S Elite
Elite тариф без ограничений по скорости
На тарифе отсутствует ограничение по скорости, ограничение может быть вызвано только техническими характеристиками оборудования абонента, а абонентская плата в первые 3 месяцf составит всего 990 руб/мес, а начиная с 4-ого месяца 1590 руб/мес.
Абонент может пользоваться своим оборудованием (роутером), взять его в аренду или приобрести в собственность.
Тарифный план доступен для подключения только новых абонентов.
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 1000 Мбит/с
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
990 ₽
В течение 3 месяцев, с 4-ого месяца 1590 руб/мес
- Оборудование
-
- Платная аренда
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 69 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Роутер TOTOLINK N300RT (Скорость передачи данных до 100 Мбит/с по сети Wi-Fi):
- аренда — 69 руб/мес
- покупка —1 350 руб.
Роутер D-LINK DIR-825/AC (Скорость при беспроводном соединении до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.):
- покупка — 2 975 руб.
- Максимальная скорость на прием
- 1000 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
1000 Мбит/с
Скорость от провайдера без ограничений. Скорость передачи данных внутри вашей Wi-Fi-сети может быть ограничена настройками или техническими возможностями устройства.
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет