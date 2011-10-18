Elite тариф без ограничений по скорости и ТВ

На тарифе отсутствует ограничение по скорости, ограничение может быть вызвано только техническими характеристиками оборудования абонента, включено 110 ТВ-каналов, а абонентская плата в первые 3 месяца составит всего 1090 руб/мес, а начиная с 4-ого месяца 1690 руб/мес.

Абонент может пользоваться своим оборудованием (роутером), взять его в аренду или приобрести в собственность.

Тарифный план доступен для подключения только новых абонентов.