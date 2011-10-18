Акция «Максимум выгоды»

Подключай Интернет и ТВ и пользуйся со скидкой до 190 руб/мес целый год!

Абоненты могут подключить услуги Интернета и телевидения совместно на выгодных условиях — за 570 руб/мес за 100 Мбит/с вместо 760 руб.

Преимущества акции «Максимум выгоды»:

Экономия до 25% по сравнению с действующими тарифными планами на Интернет и ТВ

Постоянный срок действия тарифа без изменения цены и условий

Современная ТВ-приставка в аренду всего за 1 руб/мес

Дополнительная скидка на ТВ абонентам ОТА

Тариф совместим с уже работающими акциями «Попробуй идеальный HD» и «Оборудование 2016».

Подключить тариф «Максимум выгоды» могут:

Новые абоненты пакета Интернет + ТВ;

Существующие абоненты ТВ, доподключающие Интернет;

Существующие абоненты Интернета, доподключающие ТВ;

Абоненты, переходящие с типов подключения DSL/Docsis на PON/FTTx

Действующие абоненты ШПД доподключают ТВ в рамках акции с сохранением существующей абон.платы на ШПД. Допускается перевод на тарифы базовой линейки ЕШПД 4.1. с сохранением или ростом текущего ежемесячного платежа ШПД.

Действующие абоненты ТВ доподключают ШПД по акционному тарифу. Изменение действующих условий предоставления STB не производится (на 1 руб./мес. не меняется).