Максимум выгоды 100
Акция «Максимум выгоды»
Абоненты могут подключить услуги Интернета на выгодных условиях — за 550 руб/мес.
Преимущества акции «Максимум выгоды»:
- Специальные условия по акции
- Постоянный срок действия тарифа без изменения цены и условий
- Современный Wi-Fi роутер в аренду всего за 1 руб/мес
- Тариф совместим с уже работающими акцией «Оборудование 2016».
Подключить тариф «Максимум выгоды» могут:
- Любой клиент, у которого в период действия акции не было действующего договора на услуги РТК (Интернет и ТВ)
- Абоненты услуги Домашний Интернет, подключающие услугу Интерактивное ТВ
- Абоненты услуги Интерактивное ТВ, подключающие услугу Домашний Интернет
АКЦИЯ «Новогодняя выгода»
В рамках Акции абонент может подключить Пакет услуг "ДВ Новогодняя выгода 100" за 550 рублей (с 13 месяца - 650 рублей). В пакет включено: Интернет - 100 Мбит/с, ТВОЙ СТАРТОВЫЙ, Мультирум, ТВ-приставка «Стандарт» - 1 шт. в рассрочку на 36 месяцев, ТВ-приставка «Стандарт» - 1 шт. в аренду.
Период проведения Акции: с 01.12.2016 по 28.02.2017
- подключение при помощи GPON, Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
- Тип подключения
-
- GPON
- Ethernet
- Абонентская плата
-
550 ₽
Весь срок абонентская плата останется без изменений
- Оборудование
- Рассрочка
- Комментарий к оборудованию
-
Акция «Выгодная рассрочка»
Wi-Fi роутер за 0 руб/мес
Абонент в рамках акции получает скидку на услугу ШПД в размере ежемесячных платежей по рассрочке оборудования. По истечении периода рассрочки оборудования услуга ШПД начинает тарифицироваться в соответствии с выбранным ранее тарифным планом.
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
Антивирус Kaspersky Internet Security — первые 2 месяца за 0 руб., далее — 139 руб/мес