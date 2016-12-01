Акция «Максимум выгоды»

Абоненты могут подключить услуги Интернета на выгодных условиях — за 550 руб/мес.

Преимущества акции «Максимум выгоды»:

Специальные условия по акции

Постоянный срок действия тарифа без изменения цены и условий

Современный Wi-Fi роутер в аренду всего за 1 руб/мес

Тариф совместим с уже работающими акцией «Оборудование 2016».

Подключить тариф «Максимум выгоды» могут:

Любой клиент, у которого в период действия акции не было действующего договора на услуги РТК (Интернет и ТВ)

Абоненты услуги Домашний Интернет, подключающие услугу Интерактивное ТВ

Абоненты услуги Интерактивное ТВ, подключающие услугу Домашний Интернет

АКЦИЯ «Новогодняя выгода»

В рамках Акции абонент может подключить Пакет услуг "ДВ Новогодняя выгода 100" за 550 рублей (с 13 месяца - 650 рублей). В пакет включено: Интернет - 100 Мбит/с, ТВОЙ СТАРТОВЫЙ, Мультирум, ТВ-приставка «Стандарт» - 1 шт. в рассрочку на 36 месяцев, ТВ-приставка «Стандарт» - 1 шт. в аренду.

Период проведения Акции: с 01.12.2016 по 28.02.2017