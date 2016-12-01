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Интернет-тариф от компании Ростелеком

Максимум выгоды 100

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 01.09.2016 до 28.02.2017

Акция «Максимум выгоды»

Абоненты могут подключить услуги Интернета на выгодных условиях — за 550 руб/мес.

Преимущества акции «Максимум выгоды»:

  • Специальные условия по акции
  • Постоянный срок действия тарифа без изменения цены и условий
  • Современный Wi-Fi роутер в аренду всего за 1 руб/мес
  • Тариф совместим с уже работающими акцией «Оборудование 2016».

Подключить тариф «Максимум выгоды» могут:

  • Любой клиент, у которого в период действия акции не было действующего договора на услуги РТК (Интернет и ТВ)
  • Абоненты услуги Домашний Интернет, подключающие услугу Интерактивное ТВ
  • Абоненты услуги Интерактивное ТВ, подключающие услугу Домашний Интернет

АКЦИЯ «Новогодняя выгода»

В рамках Акции абонент может подключить Пакет услуг "ДВ Новогодняя выгода 100" за 550 рублей (с 13 месяца - 650 рублей). В пакет включено: Интернет - 100 Мбит/с, ТВОЙ СТАРТОВЫЙ, Мультирум, ТВ-приставка «Стандарт» - 1 шт. в рассрочку на 36 месяцев, ТВ-приставка «Стандарт» - 1 шт. в аренду.

Период проведения Акции: с 01.12.2016 по 28.02.2017

Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON, Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • GPON
  • Ethernet
Абонентская плата
550 ₽

Весь срок абонентская плата останется без изменений

Оборудование
Рассрочка
Комментарий к оборудованию

Акция «Выгодная рассрочка»
Wi-Fi роутер за 0 руб/мес

Абонент в рамках акции получает скидку на услугу ШПД в размере ежемесячных платежей по рассрочке оборудования. По истечении периода рассрочки оборудования услуга ШПД начинает тарифицироваться в соответствии с выбранным ранее тарифным планом.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Антивирус Kaspersky Internet Security — первые 2 месяца за 0 руб., далее — 139 руб/мес