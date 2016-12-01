Акция «Максимум выгоды»

Абоненты могут подключить услуги Интернета и ТВ на выгодных условиях — за 650 руб/мес.

Преимущества акции «Максимум выгоды»:

Специальные условия со скидкой на ТВ и Интернет до 33% по сравнению с базовыми пакетами

Постоянный срок действия тарифа без изменения цены и условий

Современный Wi-Fi роутер в аренду всего за 1 руб/мес

ТВ-приставка в аренду за 1 руб/мес в течение целого года, далее по базовой стоимости.

Акции на VOD, дополнительные пакеты каналов, подписки на видео, управление просмотром

Акция «Выгодная фильмотека» и т.д.

Тариф совместим с уже работающими акцией «Оборудование 2016».

Подключить тариф «Максимум выгоды» могут:

Любой клиент, у которого в период действия акции не было действующего договора на услуги РТК (Интернет и ТВ)

Абоненты услуги Домашний Интернет, подключающие услугу Интерактивное ТВ

Абоненты услуги Интерактивное ТВ, подключающие услугу Домашний Интернет

АКЦИЯ «Новогодняя выгода»

В рамках Акции абонент может подключить Пакет услуг "ДВ Новогодняя выгода 100" за 550 рублей (с 13 месяца - 650 рублей). В пакет включено: Интернет - 100 Мбит/с, ТВОЙ СТАРТОВЫЙ, Мультирум, ТВ-приставка «Стандарт» - 1 шт. в рассрочку на 36 месяцев, ТВ-приставка «Стандарт» - 1 шт. в аренду.

Период проведения Акции: с 01.12.2016 по 28.02.2017