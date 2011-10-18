Этим летом ты не устоишь!

Скоростной Интернет и ТВ – по суперцене:

Абонентская плата за пакет из услуг распределяется так: 420 (ШПД) + 130 (ЦТВ).

Оборудование для ЦТВ (hd - приставка или CAM - модуль) в аренду за 1 руб/мес на все время действия договора.

При подключении в пакете с ЦТВ и телефонией, абонентская плата составляет - 700 рублей в месяц (420 Интернет+130 базовый пакет+150 телефония) - предоставляются неограниченное количество исходящих местных телефонных соединений, остальные вызовы - согласно тарифному плану. Подключение возможно для новых абонентов пакета услуг ЦТВ+ШПД