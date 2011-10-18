Интернет-тариф от компании МТС
Летний + ТВ
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Акция
действительно
Этим летом ты не устоишь!
Скоростной Интернет и ТВ – по суперцене:
Абонентская плата за пакет из услуг распределяется так: 420 (ШПД) + 130 (ЦТВ).
Оборудование для ЦТВ (hd - приставка или CAM - модуль) в аренду за 1 руб/мес на все время действия договора.
При подключении в пакете с ЦТВ и телефонией, абонентская плата составляет - 700 рублей в месяц (420 Интернет+130 базовый пакет+150 телефония) - предоставляются неограниченное количество исходящих местных телефонных соединений, остальные вызовы - согласно тарифному плану. Подключение возможно для новых абонентов пакета услуг ЦТВ+ШПД
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 550 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 50 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 60 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
60 Мбит/с
До 100 Мбит/с с 0:00 до 9:00
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
6 HD-каналов
ТВ-приставка или CAM-модуль — аренда всего за 1 руб/мес
- Количество каналов
- 90 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Платная аренда
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD