Вход
Поиск
Интернет-тариф от компании МТС

Летний + ТВ

К сожалению, этот тариф не активен.
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Акция
действительно

Этим летом ты не устоишь!

Скоростной Интернет и ТВ – по суперцене:

Абонентская плата за пакет из услуг распределяется так: 420 (ШПД) + 130 (ЦТВ).

Оборудование для ЦТВ (hd - приставка или CAM - модуль) в аренду за 1 руб/мес на все время действия договора.

При подключении в пакете с ЦТВ и телефонией, абонентская плата составляет - 700 рублей в месяц (420 Интернет+130 базовый пакет+150 телефония) - предоставляются неограниченное количество исходящих местных телефонных соединений, остальные вызовы - согласно тарифному плану. Подключение возможно для новых абонентов пакета услуг ЦТВ+ШПД

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
550 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
50 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер

Характеристики
Максимальная скорость на прием
60 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
60 Мбит/с

До 100 Мбит/с с 0:00 до 9:00

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

6 HD-каналов

ТВ-приставка или CAM-модуль — аренда всего за 1 руб/мес

Количество каналов
90 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD