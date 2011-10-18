Интерактивный пакет

Базовый тарифный план для подключения Интернета и Интерактивного Телевидения.

За 650 руб./мес. Абонент получает Интернет со скорость до 100 Мбит/сек и 130 каналов Интерактивного телевидения, приставка и роутер уже включены в абонентскую плату. А также доступы :к информационным сервисам «Пробки», «Погода», «Новости», «Курсы валют»; и к сервисам «Повтор ТВ», «Пауза ТВ», «Запись ТВ» (50 руб/мес).

При подключении в пакете с телефонией, абонентская плата составляет - 800 рублей в месяц (650 Интернет и Интерактивное ТВ+150 телефония) - предоставляются неограниченное количество исходящих местных телефонных соединений, остальные вызовы - согласно тарифному плану.

Подключая второй ТВ на ЦТВ, оборудование для просмотра( CAM/HD) в аренду за 1 руб/мес, услуга мультирум 50 руб/мес предоставляется на стандартных условиях. Опция ТВ-везде Wi-Fi» на 6 месяцев со скидкой 100% на ежемесячную плату - возможность смотреть ТВ от МТС на мобильных устройствах