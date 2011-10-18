Интерактивный пакет
Интерактивный пакет
Базовый тарифный план для подключения Интернета и Интерактивного Телевидения.
За 650 руб./мес. Абонент получает Интернет со скорость до 100 Мбит/сек и 130 каналов Интерактивного телевидения, приставка и роутер уже включены в абонентскую плату. А также доступы :к информационным сервисам «Пробки», «Погода», «Новости», «Курсы валют»; и к сервисам «Повтор ТВ», «Пауза ТВ», «Запись ТВ» (50 руб/мес).
При подключении в пакете с телефонией, абонентская плата составляет - 800 рублей в месяц (650 Интернет и Интерактивное ТВ+150 телефония) - предоставляются неограниченное количество исходящих местных телефонных соединений, остальные вызовы - согласно тарифному плану.
Подключая второй ТВ на ЦТВ, оборудование для просмотра( CAM/HD) в аренду за 1 руб/мес, услуга мультирум 50 руб/мес предоставляется на стандартных условиях. Опция ТВ-везде Wi-Fi» на 6 месяцев со скидкой 100% на ежемесячную плату - возможность смотреть ТВ от МТС на мобильных устройствах
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 650 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Да
ТВ-приставка или CAM-модуль — уже включены в абонентскую плату
26 HD-каналов
- Количество каналов
- 130 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
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- Включено в платеж
- Тип ТВ
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- Стандартное
- HD