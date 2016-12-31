Интернет-тариф от компании МТС
Премиальный 50 + Интерактивное ТВ
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Акция
действительно до 31.12.2016
При подключение к тарифному плану новым абонентам предоставляется скидка в размере 100% на первый месяц пользования. Акция действует до 31.12.2016.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 510 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 10 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер МТС
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 50 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
50 Мбит/с
До 100 Мбит/с с 0:00 до 09:00
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
HD-приставка — 140 руб/мес
26 HD-каналов
- Количество каналов
- 136 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Платная аренда
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD