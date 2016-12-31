Премиальный 100 + Интерактивное ТВ

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Акция действительно до 31.12.2016 При подключение к тарифному плану новым абонентам предоставляется скидка в размере 100% на первый месяц пользования. Акция действует до 31.12.2016. Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

скорость до 100 Мбит/с