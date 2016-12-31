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Интернет-тариф от компании МТС

Премиальный 100 + Интерактивное ТВ

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Акция
действительно до 31.12.2016

При подключение к тарифному плану новым абонентам предоставляется скидка в размере 100% на первый месяц пользования. Акция действует до 31.12.2016.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
560 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
10 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер МТС

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

HD-приставка — 140 руб/мес

26 HD-каналов

Количество каналов
136 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD