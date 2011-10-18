Интернет-тариф от компании Инфо-Лан
20 Гбайт на скорости 1 Гбит/с
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 1000 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 740 ₽
- Оборудование
-
- Платная аренда
- Рассрочка
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 350 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер в рассрочку – 350 руб/мес
По истечении 12 месяцев с даты передачи оборудования абоненту Wi-Fi роутер переходит в собственность абонента при условии непрерывного пользования абонентом услугами.
Выкуп роутера – 3500 руб
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 1000 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
1000 Мбит/с
Указана максимальная скорость до оборудования компании, реальная скорость доступа к Интернету зависит от промежуточных узлов
- Тип трафика / Ограничение по трафику
-
Ограниченный
Ограничение: 20 Гб
- Посуточная тарификация
-
Нет
- При превышении указанного объёма трафика до конца учётного периода скорость доступа в Интернет может быть снижена вплоть до 1 Мбит/с
- Суммарный объём трафика не ограничен
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
- – Бесплатный прямой IP адрес
- – Бесплатное подключение, включая сетевой кабель любой необходимой длины
- – Бесплатную настройку имеющегося у вас компьютера и/или Wi-Fi роутера
- – Бесплатный доступ к цифровому Интернет-ТВ