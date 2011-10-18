Интернет-тариф от компании МТС
Престиж + ТВ Акция!
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Акция
действительно
** Акционный тариф**
Абонентская плата снижена.
Требуется приобретение оборудования, 6500 - стоимость интерактивной приставки, аренда интерактивной-приставки включена в тариф.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 700 ₽
- Оборудование
-
- Платная аренда
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 10 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер МТС
Выкуп 1300 руб
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
CAM-модули или HD-приставка
26 HD-каналов
- Количество каналов
- 135 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD