Престиж + ТВ Акция!

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Акция действительно ** Акционный тариф** Абонентская плата снижена. Требуется приобретение оборудования, 6500 - стоимость интерактивной приставки, аренда интерактивной-приставки включена в тариф. Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

скорость до 100 Мбит/с