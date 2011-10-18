Легче воздуха

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бесплатный статический IP адрес

Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

скорость до 100 Мбит/с