100 Мбит/с по цене 200 руб/мес + ТВ
ИНФО-ЛАН дарит роутеры!
РОУТЕР БЕСПЛАТНО (в подарок) при выполнении 1 из следующих условий:
- пополни счёт на год при подключении
- переключись на ИНФО-ЛАН от любого другого провайдера
Акция действует до 31.12.2016
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
200 ₽
Цена указана в рамках акции в течение первых 3-х месяцев
- Оборудование
-
- Платная аренда
- Рассрочка
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 350 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер в рассрочку – 350 руб/мес
По истечении 12 месяцев с даты передачи оборудования абоненту Wi-Fi роутер переходит в собственность абонента при условии непрерывного пользования абонентом услугами.
Выкуп роутера – 3500 руб
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
100 Мбит/с
Указана максимальная скорость до оборудования компании, реальная скорость доступа к Интернету зависит от промежуточных узлов
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
ТВ-приставка DUNE HD TV-102 – 350 руб/мес
По истечении 12 месяцев с даты передачи оборудования абоненту ТВ-приставка переходит в собственность абонента при условии непрерывного пользования абонентом услугами.
Выкуп приставки – 3500 руб
ТВ-приставка Dune HD TV-102W Dune Connect с функцией Wi-Fi – 350 руб/мес
По истечении 12 месяцев с даты передачи оборудования абоненту ТВ-приставка переходит в собственность абонента при условии непрерывного пользования абонентом услугами.
Выкуп приставки – 5350 руб
- – 25 HD-каналов
- – Функция «Архив», позволяющая смотреть любую прошедшую в течение недели передачу
- Количество каналов
- 153 ТВ канала
- Оборудование для ТВ
-
- Платная аренда
- Рассрочка
- Выкуп
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
- – Бесплатное подключение, включая сетевой кабель любой необходимой длины.
- – Бесплатную настройку имеющегося у вас компьютера и/или Wi-Fi роутера.
- – Бесплатный доступ к цифровому Интернет-ТВ.