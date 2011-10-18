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Интернет-тариф от компании Инфо-Лан

Абонемент на 1 год + ТВ

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ИНФО-ЛАН дарит роутеры!

РОУТЕР БЕСПЛАТНО (в подарок) при выполнении 1 из следующих условий:

  • пополни счёт на год при подключении
  • переключись на ИНФО-ЛАН от любого другого провайдера
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
3 600 ₽

За год

Оборудование
  • Платная аренда
  • Рассрочка
  • Включено в платеж
Стоимость оборудования
350 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер в рассрочку – 350 руб/мес
По истечении 12 месяцев с даты передачи оборудования абоненту Wi-Fi роутер переходит в собственность абонента при условии непрерывного пользования абонентом услугами.

Выкуп роутера – 3500 руб

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с

Указана максимальная скорость до оборудования компании, реальная скорость доступа к Интернету зависит от промежуточных узлов

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

ТВ-приставка DUNE HD TV-102 – 350 руб/мес
По истечении 12 месяцев с даты передачи оборудования абоненту ТВ-приставка переходит в собственность абонента при условии непрерывного пользования абонентом услугами.
Выкуп приставки – 3500 руб

ТВ-приставка Dune HD TV-102W Dune Connect с функцией Wi-Fi – 350 руб/мес
По истечении 12 месяцев с даты передачи оборудования абоненту ТВ-приставка переходит в собственность абонента при условии непрерывного пользования абонентом услугами.
Выкуп приставки – 5350 руб

  • – 25 HD-каналов
  • – Функция «Архив», позволяющая смотреть любую прошедшую в течение недели передачу
Количество каналов
153 ТВ канала
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
  • Рассрочка
  • Выкуп
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги
  • – Бесплатное подключение, включая сетевой кабель любой необходимой длины
  • – Бесплатную настройку имеющегося у вас компьютера и/или Wi-Fi роутера
  • – Бесплатный доступ к цифровому Интернет-ТВ