Интернет-тариф от компании МТС
Комфорт + ТВ Акция!
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Акция
действительно до 31.12.2016
** Акционный тариф**
Абонентская плата снижена.
Интерактивное телевидение в комплекте с безлимитным домашним Интернетом со скоростью доступа в сеть до 100 Мбит/с круглосуточно всего за 750 руб/мес уже вместе с ТВ-оборудованием! Аренда Wi-Fi роутера 50 руб./мес. Покупка Wi-Fi роутера 1500 руб. Возможность дополнительного подключения услуги Антивирус по цене от 69 руб./мес. Возможность подключения дополнительных тематических пакетов каналов через приставку, в том числе HD. Подключение доступно до 31.12.2016 г.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 650 ₽
- Оборудование
-
- Платная аренда
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 50 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер МТС
Выкуп 1300 руб
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 50 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
50 Мбит/с
До 100 Мбит/с с 0:00 до 9:00
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
HD-приставка
26 HD-каналов
- Количество каналов
- 133 ТВ канала
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD