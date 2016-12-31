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Интернет-тариф от компании МТС

Комфорт + ТВ Акция!

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Акция
действительно до 31.12.2016

** Акционный тариф**

Абонентская плата снижена.

Интерактивное телевидение в комплекте с безлимитным домашним Интернетом со скоростью доступа в сеть до 100 Мбит/с круглосуточно всего за 750 руб/мес уже вместе с ТВ-оборудованием! Аренда Wi-Fi роутера 50 руб./мес. Покупка Wi-Fi роутера 1500 руб. Возможность дополнительного подключения услуги Антивирус по цене от 69 руб./мес. Возможность подключения дополнительных тематических пакетов каналов через приставку, в том числе HD. Подключение доступно до 31.12.2016 г.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
650 ₽
Оборудование
  • Платная аренда
  • Выкуп
Стоимость оборудования
50 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер МТС
Выкуп 1300 руб

Характеристики
Максимальная скорость на прием
50 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
50 Мбит/с

До 100 Мбит/с с 0:00 до 9:00

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

HD-приставка

26 HD-каналов

Количество каналов
133 ТВ канала
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD