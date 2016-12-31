Интерактивное ТВ и Домашний Интернет в одном пакете.

Выгода 380 рублей в месяц по сравнению с отдельными услугами. Оплата двух услуг по одному лицевому счету. Оптимальное соотношение цены и скорости Интеренет. Телеканалы в цифровом качестве (помехи и шумы сведены к минимуму). 26 HD-каналов в базововм пакете. Оборудование ТВ-приставка в аренду - включена в а/п. Продажа - 6500 руб. Интерактивное МТС ТВ – это телевидение, которое помимо просмотра более 150 телеканалов в цифровом качестве, дает абоненту возможность самому управлять контентом и смотреть то, что хочется и когда хочется. Теперь абонент может подключать тематические пакеты в один клик, используя для этого только ТВ-пульт. Wi-Fi-роутер аренда 10 руб./мес.

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Стали доступны функции постановки эфира на паузу, отложенного просмотра (просмотр телепередач, которые транслировались ранее) и записи ТВ-программ. Дополнительные услуги, предоставляемые абонентам в рамках услуги «Интерактивное МТС ТВ»: - - расширенная ТВ-программа, - полезные сервисы: погода, пробки, новости, - услуга «Видео по запросу» - медиаплеер.