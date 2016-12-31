Безграничное ТВ 100
Интерактивное ТВ и Домашний Интернет в одном пакете.
Выгода 380 рублей в месяц по сравнению с отдельными услугами. Оплата двух услуг по одному лицевому счету. Оптимальное соотношение цены и скорости Интеренет. Телеканалы в цифровом качестве (помехи и шумы сведены к минимуму). 26 HD-каналов в базововм пакете. Оборудование ТВ-приставка в аренду - включена в а/п. Продажа - 6500 руб. Интерактивное МТС ТВ – это телевидение, которое помимо просмотра более 150 телеканалов в цифровом качестве, дает абоненту возможность самому управлять контентом и смотреть то, что хочется и когда хочется. Теперь абонент может подключать тематические пакеты в один клик, используя для этого только ТВ-пульт. Wi-Fi-роутер аренда 10 руб./мес.
Подключение по акции до 31.12.2016
Стали доступны функции постановки эфира на паузу, отложенного просмотра (просмотр телепередач, которые транслировались ранее) и записи ТВ-программ. Дополнительные услуги, предоставляемые абонентам в рамках услуги «Интерактивное МТС ТВ»: - - расширенная ТВ-программа, - полезные сервисы: погода, пробки, новости, - услуга «Видео по запросу» - медиаплеер.
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 750 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 10 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер МТС
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
HD-приставка
26 HD-каналов
- Количество каналов
- 130 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD