Интернет-тариф от компании MNS.ru
Ярче солнца
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
450 ₽
- При покупке абонемента на 12 месяцев: 30 — 100 Мбит/с за 350 руб/мес. (4200 руб.)
- При покупке абонемента на 6 месяцев: 30 — 100 Мбит/с за 390 руб/мес. (2340 руб.)
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
100 Мбит/с
Скорость доступа к сети Интернет c 19:00 до 02:00 — 30 Мбит/c, все остальное время скорость — 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
- 35 бесплатных ТВ каналов на ПК или SMART TV
- Доступ ко всем сервисам Яндекса и социальной сети ВКонтакте на скорости 100 Мбит/с
- Каждому клиенту предоставляется внешний IP без абонентской платы
- Внешний IP с доступом по всем портам – 160 руб./мес., с абонементом без абонентской платы
- Комментарий оператора
При переходе от другого провайдера — месяц интернета бесплатно!
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
При оформлении заявки на подключение, указать что осуществляете переход на использование наших услуг от другого интернет-провайдера;
В момент подключения, передать нашему сотруднику договор на подключение к старому интернет-провайдеру.
Внести первоначальный платеж на счет в размере 500 руб.