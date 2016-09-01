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Интернет-тариф от компании МГТС

Разгоняем интернет — 150 Мбит/сек

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 05.09.2016 до 31.08.2017

Мы разогнали весь интернет!

Привыкли жить на высокой столичной скорости, а ваш Интернет за вами не успевает? Знакомьтесь: Первый московский Wi-Fi – Домашний Интернет со скоростью 150 Мбит/с на любых устройствах!

Wi-Fi-роутер нового поколения поддерживает скорость до 500 Мбит/с по проводу и без. Теперь Домашний Интернет в режиме турбо доступен вам не только на стационарном компьютере, но и на всех беспроводных устройствах: смартфонах и планшетах!

Почувствуйте себя свободными в собственном доме, откажитесь от проводов и ускоряйтесь по-московски!

Домашний Интернет по проводу и по Wi-Fi – с революционной скоростью 150 Мбит/с и всего за 450 руб/мес!

• Акция проводится с 01.09.2016 по 31.08.2017
• В акции могут принять участие абоненты, не являющиеся пользователями домашнего Интернета по технологии GPON или абоненты тарифа «Демо - канал»

Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON
  • скорость до 150 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
GPON
Абонентская плата
450 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер нового поколения, который позволит пользоваться скоростным интернетом на заявленных скоростях, как по проводу, так и по Wi-Fi, за счет работы в двух диапазонах 2,4 и 5 ГГц

Характеристики
Максимальная скорость на прием
150 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
150 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
  • Услуга "Антивирус" — первые 30 дней бесплатно
  • Услуга "Белый Интернет"
  • Услуга "Компьютерная помощь"
  • Система оплаты «Плати потом» — пользование услугой даже при отрицательном балансе