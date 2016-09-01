Разгоняем интернет — 150 Мбит/сек
Мы разогнали весь интернет!
Привыкли жить на высокой столичной скорости, а ваш Интернет за вами не успевает? Знакомьтесь: Первый московский Wi-Fi – Домашний Интернет со скоростью 150 Мбит/с на любых устройствах!
Wi-Fi-роутер нового поколения поддерживает скорость до 500 Мбит/с по проводу и без. Теперь Домашний Интернет в режиме турбо доступен вам не только на стационарном компьютере, но и на всех беспроводных устройствах: смартфонах и планшетах!
Почувствуйте себя свободными в собственном доме, откажитесь от проводов и ускоряйтесь по-московски!
Домашний Интернет по проводу и по Wi-Fi – с революционной скоростью 150 Мбит/с и всего за 450 руб/мес!
• Акция проводится с 01.09.2016 по 31.08.2017
• В акции могут принять участие абоненты, не являющиеся пользователями домашнего Интернета по технологии GPON или абоненты тарифа «Демо - канал»
- подключение при помощи GPON
- скорость до 150 Мбит/с
- Тип подключения
- GPON
- Абонентская плата
- 450 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
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Wi-Fi роутер нового поколения, который позволит пользоваться скоростным интернетом на заявленных скоростях, как по проводу, так и по Wi-Fi, за счет работы в двух диапазонах 2,4 и 5 ГГц
- Максимальная скорость на прием
- 150 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 150 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Нет
- Дополнительные услуги
- Услуга "Антивирус" — первые 30 дней бесплатно
- Услуга "Белый Интернет"
- Услуга "Компьютерная помощь"
- Система оплаты «Плати потом» — пользование услугой даже при отрицательном балансе