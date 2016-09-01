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Интернет-тариф от компании МГТС

Акция GPON 70 Мбит/с за 400 руб/мес

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Акция
действительно с 01.09.2016 до 31.01.2017

*Интернет на сверхскорости!**

Скоростной Интернет GPON – по суперцене:

70 Мбит/с за 400 руб/мес!

• Акция проводится с 01.09.2016 по 31.01.2017
• В акции могут принять участие абоненты, не являющиеся пользователями домашнего Интернета по технологии GPON или абоненты тарифа «Демо - канал»

Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON
  • скорость до 70 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
GPON
Абонентская плата
400 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi модем

Характеристики
Максимальная скорость на прием
70 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
70 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
  • – Услуга "Антивирус" — первые 30 дней бесплатно
  • – Услуга "Белый Интернет"
  • – Услуга "Компьютерная помощь"
  • – Система оплаты «Плати потом» — пользование услугой даже при отрицательном балансе