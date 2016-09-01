Акция GPON 70 Мбит/с за 400 руб/мес

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Акция действительно с 01.09.2016 до 31.01.2017 *Интернет на сверхскорости!** Скоростной Интернет GPON – по суперцене: 70 Мбит/с за 400 руб/мес! • Акция проводится с 01.09.2016 по 31.01.2017

• В акции могут принять участие абоненты, не являющиеся пользователями домашнего Интернета по технологии GPON или абоненты тарифа «Демо - канал» Основные характеристики подключение при помощи GPON

скорость до 70 Мбит/с