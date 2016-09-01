Интернет-тариф от компании МГТС
Акция GPON 70 Мбит/с за 400 руб/мес
К сожалению, этот тариф не активен.
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Акция
действительно с 01.09.2016 до 31.01.2017
*Интернет на сверхскорости!**
Скоростной Интернет GPON – по суперцене:
70 Мбит/с за 400 руб/мес!
• Акция проводится с 01.09.2016 по 31.01.2017
• В акции могут принять участие абоненты, не являющиеся пользователями домашнего Интернета по технологии GPON или абоненты тарифа «Демо - канал»
Основные характеристики
- подключение при помощи GPON
- скорость до 70 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- GPON
- Абонентская плата
- 400 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi модем
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 70 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 70 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
- – Услуга "Антивирус" — первые 30 дней бесплатно
- – Услуга "Белый Интернет"
- – Услуга "Компьютерная помощь"
- – Система оплаты «Плати потом» — пользование услугой даже при отрицательном балансе