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Интернет-тариф от компании Новая Линия

Друзья на связи (для многоквартирных домов)

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 20 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
300 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
20 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

Кабельное телевидение более 100 каналов — бесплатно

Количество каналов
100 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Комментарий оператора
  • Кабельное телевидение более 100 каналов — бесплатно
  • Видеонаблюдение — бесплатно
  • Стоимость услуги «Статический внешний IP-адрес» — 140 рублей в месяц.