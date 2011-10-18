Интернет-тариф от компании Новая Линия
Правильный выбор (для многоквартирных домов)
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 400 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 50 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Да
- Кабельное телевидение более 100 каналов — бесплатно
- Видеонаблюдение — бесплатно
- Стоимость услуги «Статический внешний IP-адрес» — 140 рублей в месяц.
- Количество каналов
- 100 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
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- Платная аренда
- Тип ТВ
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- Стандартное
- HD