Интернет-тариф от компании МГТС
Пакет Интернет GPON 30 Мбит/с + ТВ + Моб.связь
К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
- подключение при помощи GPON
- скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- GPON
- Абонентская плата
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500 ₽
- 500 руб/мес для абонентов с домашним телефоном МГТС
- 550 руб/мес для абонентов без домашнего телефона МГТС
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
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Wi-Fi роутер ZTE F660
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 30 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 30 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Да
ТВ-приставка — 99 руб/мес
- Количество каналов
- 131 ТВ канал
- Оборудование для ТВ
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- Платная аренда
- Тип ТВ
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- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
- Мобильная связь — тариф «Smart mini»
- Услуга «Турбокнопка»
- Услуга «Компьютерная помощь»
- Система оплаты «Плати потом» — возможность пользоваться услугами даже при отрицательном балансе