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Интернет-тариф от компании МГТС

Пакет Интернет GPON 30 Мбит/с + ТВ + Моб.связь

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON
  • скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
GPON
Абонентская плата
500 ₽
  • 500 руб/мес для абонентов с домашним телефоном МГТС
  • 550 руб/мес для абонентов без домашнего телефона МГТС
Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер ZTE F660

Характеристики
Максимальная скорость на прием
30 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
30 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

ТВ-приставка — 99 руб/мес

Количество каналов
131 ТВ канал
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги
  • Мобильная связь — тариф «Smart mini»
  • Услуга «Турбокнопка»
  • Услуга «Компьютерная помощь»
  • Система оплаты «Плати потом» — возможность пользоваться услугами даже при отрицательном балансе