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Интернет-тариф от компании МГТС

Пакет Интернет GPON 100 Мбит/с + ТВ + Моб. связь

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON, Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • GPON
  • Ethernet
Абонентская плата
700 ₽
  • Абонентская плата указана для абонентов с домашней телефонией МГТС
  • Для абонентов без телефонии МГТС абонентская плата составит — 800 руб/мес
Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер ZTE F660

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

ТВ-приставка — 99 руб/мес

Количество каналов
131 ТВ канал
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги
  • Мобильная связь — тариф «Smart mini»
  • Услуга «Турбокнопка»
  • Услуга «Компьютерная помощь»
  • Система оплаты «Плати потом» — возможность пользоваться услугами даже при отрицательном балансе