Интернет-тариф от компании МГТС
Пакет Интернет GPON 500 Мбит/с + ТВ Базовый + мобильный (Smart Mini)
Основные характеристики
- подключение при помощи GPON
- скорость до 500 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- GPON
- Абонентская плата
- 1 600 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 500 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 500 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
- Количество каналов
- 130 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
Мобильная связь — тариф «Smart mini»
В тариф включены 350 минут, 350 смс и 2 Гб мобильного трафика