Акция «Максимум выгоды»

Абоненты могут подключить услуги Интернета на выгодных условиях — за 400 руб/мес.

Преимущества акции «Максимум выгоды»:

Специальные условия по акции

Постоянный срок действия тарифа без изменения цены и условий

Современный Wi-Fi роутер за 0 руб/мес

Подключить тариф «Максимум выгоды» могут новые абоненты услуги Домашний Интернет или Домашний Интернет и Интерактивное ТВ.