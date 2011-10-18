Интернет-тариф от компании ОнЛайм
Максимум выгоды 60
К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 01.09.2016 до 15.04.2017
Акция «Максимум выгоды»
Абоненты могут подключить услуги Интернета на выгодных условиях — за 400 руб/мес.
Преимущества акции «Максимум выгоды»:
- Специальные условия по акции
- Постоянный срок действия тарифа без изменения цены и условий
- Современный Wi-Fi роутер за 0 руб/мес
Подключить тариф «Максимум выгоды» могут новые абоненты услуги Домашний Интернет или Домашний Интернет и Интерактивное ТВ.
Основные характеристики
- подключение при помощи GPON, Ethernet
- скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
-
- GPON
- Ethernet
- Абонентская плата
-
400 ₽
Весь срок абонентская плата останется без изменений
- Оборудование
- Рассрочка
- Комментарий к оборудованию
-
Акция «Выгодная рассрочка»
Wi-Fi роутер за 0 руб/мес
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 60 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
Антивирус Kaspersky Internet Security — первые 2 месяца за 0 руб., далее — 139 руб/мес