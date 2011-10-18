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Интернет-тариф от компании ОнЛайм

Максимум выгоды 60

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 01.09.2016 до 15.04.2017

Акция «Максимум выгоды»

Абоненты могут подключить услуги Интернета на выгодных условиях — за 400 руб/мес.

Преимущества акции «Максимум выгоды»:

  • Специальные условия по акции
  • Постоянный срок действия тарифа без изменения цены и условий
  • Современный Wi-Fi роутер за 0 руб/мес

Подключить тариф «Максимум выгоды» могут новые абоненты услуги Домашний Интернет или Домашний Интернет и Интерактивное ТВ.

Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON, Ethernet
  • скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • GPON
  • Ethernet
Абонентская плата
400 ₽

Весь срок абонентская плата останется без изменений

Оборудование
Рассрочка
Комментарий к оборудованию

Акция «Выгодная рассрочка»
Wi-Fi роутер за 0 руб/мес

Характеристики
Максимальная скорость на прием
60 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Антивирус Kaspersky Internet Security — первые 2 месяца за 0 руб., далее — 139 руб/мес