Акция «Максимум выгоды»

Абоненты могут подключить услуги Интернета и ТВ на выгодных условиях — за 550 руб/мес.

Преимущества акции «Максимум выгоды»:

Специальные условия со скидкой на ТВ и Интернет до 33% по сравнению с базовыми пакетами

Постоянный срок действия тарифа без изменения цены и условий

Современный Wi-Fi роутер в аренду всего за 1 руб/мес

ТВ-приставка в аренду за 1 руб/мес в течение целого года, далее по базовой стоимости.

Акции на VOD, дополнительные пакеты каналов, подписки на видео, управление просмотром

Акция «Выгодная фильмотека» и т.д.

Подключить тариф «Максимум выгоды» могут новые абоненты услуги Домашний Интернет или Домашний Интернет и Интерактивное ТВ.