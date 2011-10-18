Интернет-тариф от компании ОнЛайм
Максимум выгоды 100 Мбит + ТВ Оптимальный
К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 01.09.2016 до 15.04.2017
Акция «Максимум выгоды»
Абоненты могут подключить услуги Интернета и ТВ на выгодных условиях — за 550 руб/мес.
Преимущества акции «Максимум выгоды»:
- Специальные условия со скидкой на ТВ и Интернет до 33% по сравнению с базовыми пакетами
- Постоянный срок действия тарифа без изменения цены и условий
- Современный Wi-Fi роутер в аренду всего за 1 руб/мес
- ТВ-приставка в аренду за 1 руб/мес в течение целого года, далее по базовой стоимости.
- Акции на VOD, дополнительные пакеты каналов, подписки на видео, управление просмотром
- Акция «Выгодная фильмотека» и т.д.
Подключить тариф «Максимум выгоды» могут новые абоненты услуги Домашний Интернет или Домашний Интернет и Интерактивное ТВ.
Основные характеристики
- подключение при помощи GPON, Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
-
- GPON
- Ethernet
- Абонентская плата
-
650 ₽
Весь срок абонентская плата останется без изменений
- Оборудование
- Платная аренда
- Комментарий к оборудованию
-
Акция «Выгодная рассрочка»
Wi-Fi роутер за 0 руб/мес
Абонент в рамках акции получает скидку на услугу ШПД в размере ежемесячных платежей по рассрочке оборудования. По истечении периода рассрочки оборудования услуга ШПД начинает тарифицироваться в соответствии с выбранным ранее тарифным планом.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
ТВ-приставка
- Количество каналов
- 150 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Рассрочка
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
- При пользовании услугой ТВ – до 5 дополнительных экранов без дополнительной оплаты (в рамках сервиса Мультискрин)
- Антивирус Kaspersky Internet Security — первые 2 месяца за 0 руб., далее — 139 руб/мес