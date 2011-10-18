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Интернет-тариф от компании ОнЛайм

Максимум выгоды 100 Мбит + ТВ Оптимальный

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 01.09.2016 до 15.04.2017

Акция «Максимум выгоды»

Абоненты могут подключить услуги Интернета и ТВ на выгодных условиях — за 550 руб/мес.

Преимущества акции «Максимум выгоды»:

  • Специальные условия со скидкой на ТВ и Интернет до 33% по сравнению с базовыми пакетами
  • Постоянный срок действия тарифа без изменения цены и условий
  • Современный Wi-Fi роутер в аренду всего за 1 руб/мес
  • ТВ-приставка в аренду за 1 руб/мес в течение целого года, далее по базовой стоимости.
  • Акции на VOD, дополнительные пакеты каналов, подписки на видео, управление просмотром
  • Акция «Выгодная фильмотека» и т.д.

Подключить тариф «Максимум выгоды» могут новые абоненты услуги Домашний Интернет или Домашний Интернет и Интерактивное ТВ.

Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON, Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • GPON
  • Ethernet
Абонентская плата
650 ₽

Весь срок абонентская плата останется без изменений

Оборудование
Платная аренда
Комментарий к оборудованию

Акция «Выгодная рассрочка»
Wi-Fi роутер за 0 руб/мес

Абонент в рамках акции получает скидку на услугу ШПД в размере ежемесячных платежей по рассрочке оборудования. По истечении периода рассрочки оборудования услуга ШПД начинает тарифицироваться в соответствии с выбранным ранее тарифным планом.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

ТВ-приставка

Количество каналов
150 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Рассрочка
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги
  • При пользовании услугой ТВ – до 5 дополнительных экранов без дополнительной оплаты (в рамках сервиса Мультискрин)
  • Антивирус Kaspersky Internet Security — первые 2 месяца за 0 руб., далее — 139 руб/мес