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Интернет-тариф от компании Геликон

Интернет-Соло ♭ 250 (льготный)

Акция
действительно

Тариф для абонентов, имеющих льготы: пенсионеров, многодетных семей, инвалидов, ветеранов труда

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 65 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
250 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
65 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет