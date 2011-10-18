Интернет-тариф от компании Геликон
Интернет-Соло ♭ 250 (льготный)
Акция
действительно
Тариф для абонентов, имеющих льготы: пенсионеров, многодетных семей, инвалидов, ветеранов труда
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 65 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 250 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 65 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет