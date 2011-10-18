Максимум выгоды + ТВ до 60 Мбит/с
Акция «Максимум выгоды»
Подключай Интернет и ТВ и пользуйся со скидкой до 290 руб/мес целый год!
Абоненты могут подключить услуги Интернета и телевидения совместно на выгодных условиях — за 670 руб/мес за 60 Мбит/с вместо 960 руб.
Преимущества акции «Максимум выгоды»:
- Экономия до 25% по сравнению с действующими тарифными планами на Интернет и ТВ
- Постоянный срок действия тарифа без изменения цены и условий
- Современная ТВ-приставка в аренду всего за 1 руб/мес
- Дополнительная скидка на ТВ абонентам ОТА
- Тариф совместим с уже работающими акциями «Попробуй идеальный HD» и «Оборудование 2016».
Подключить тариф «Максимум выгоды» могут:
- Новые абоненты пакета Интернет + ТВ;
- Существующие абоненты ТВ, доподключающие Интернет;
- Существующие абоненты Интернета, доподключающие ТВ;
- Абоненты, переходящие с типов подключения DSL/Docsis на PON/FTTx
Действующие абоненты ШПД доподключают ТВ в рамках акции с сохранением существующей абон.платы на ШПД. Допускается перевод на тарифы базовой линейки ЕШПД 4.1. с сохранением или ростом текущего ежемесячного платежа ШПД.
Действующие абоненты ТВ доподключают ШПД по акционному тарифу. Изменение действующих условий предоставления STB не производится (на 1 руб./мес. не меняется).
- подключение при помощи Docsis
- скорость до 60 Мбит/с
- Тип подключения
- Docsis
- Абонентская плата
-
670 ₽
Весь срок абонентская плата останется без изменений
- Оборудование
-
- Рассрочка
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 1 300 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер
- Рассрочка на 12 месяцев: 130 руб/мес
- Рассрочка на 24 месяца: 70 руб/мес
- Максимальная скорость на прием
- 60 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
ТВ-приставка «Стандарт» за 1 руб/мес
Покупка: 3590 руб.
- Количество каналов
- 123 ТВ канала
- Оборудование для ТВ
-
- Платная аренда
- Выкуп
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
- Услуга «Мультискрин
- Антивирус Kaspersky Internet Security — первые 2 месяца за 0 руб., далее — 139 руб/мес