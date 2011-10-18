Интернет-тариф от компании Ростелеком
Максимум выгоды до 100 Мбит/с
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Акция
действительно с 01.09.2016 до 28.02.2017
Акция «Максимум выгоды»
Абоненты могут подключить услуги Интернета на выгодных условиях — за 350 руб/мес.
Преимущества акции «Максимум выгоды»:
- Специальные условия по акции
- Постоянный срок действия тарифа без изменения цены и условий
- Современный Wi-Fi роутер в аренду всего за 1 руб/мес
- Тариф совместим с уже работающими акциями «Попробуй идеальный HD» и «Оборудование 2016».
Подключить тариф «Максимум выгоды» могут:
- Новые абоненты пакета Интернет + ТВ;
- Существующие абоненты ТВ, доподключающие Интернет;
- Существующие абоненты Интернета, доподключающие ТВ;
- Абоненты, переходящие с типов подключения DSL/Docsis на PON/FTTx
Действующие абоненты ШПД доподключают ТВ в рамках акции с сохранением существующей абон.платы на ШПД. Допускается перевод на тарифы базовой линейки ЕШПД 4.1. с сохранением или ростом текущего ежемесячного платежа ШПД.
Действующие абоненты ТВ доподключают ШПД по акционному тарифу. Изменение действующих условий предоставления STB не производится (на 1 руб./мес. не меняется).
Основные характеристики
- подключение при помощи GPON, Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
-
- GPON
- Ethernet
- Абонентская плата
-
350 ₽
Весь срок абонентская плата останется без изменений
- Оборудование
-
- Рассрочка
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 1 300 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер
- Рассрочка на 12 месяцев: 130 руб/мес
- Рассрочка на 24 месяца: 70 руб/мес
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
Опция «Ночное ускорение»
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
*Антивирус Kaspersky Internet Security — первые 2 месяца за 0 руб., далее — 139 руб/мес