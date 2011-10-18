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Интернет-тариф от компании Ростелеком

Максимум выгоды до 100 Мбит/с

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Акция
действительно с 01.09.2016 до 28.02.2017

Акция «Максимум выгоды»

Абоненты могут подключить услуги Интернета на выгодных условиях — за 350 руб/мес.

Преимущества акции «Максимум выгоды»:

  • Специальные условия по акции
  • Постоянный срок действия тарифа без изменения цены и условий
  • Современный Wi-Fi роутер в аренду всего за 1 руб/мес
  • Тариф совместим с уже работающими акциями «Попробуй идеальный HD» и «Оборудование 2016».

Подключить тариф «Максимум выгоды» могут:

  • Новые абоненты пакета Интернет + ТВ;
  • Существующие абоненты ТВ, доподключающие Интернет;
  • Существующие абоненты Интернета, доподключающие ТВ;
  • Абоненты, переходящие с типов подключения DSL/Docsis на PON/FTTx

Действующие абоненты ШПД доподключают ТВ в рамках акции с сохранением существующей абон.платы на ШПД. Допускается перевод на тарифы базовой линейки ЕШПД 4.1. с сохранением или ростом текущего ежемесячного платежа ШПД.

Действующие абоненты ТВ доподключают ШПД по акционному тарифу. Изменение действующих условий предоставления STB не производится (на 1 руб./мес. не меняется).

Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON, Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
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Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • GPON
  • Ethernet
Абонентская плата
350 ₽

Весь срок абонентская плата останется без изменений

Оборудование
  • Рассрочка
  • Выкуп
Стоимость оборудования
1 300 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер

  • Рассрочка на 12 месяцев: 130 руб/мес
  • Рассрочка на 24 месяца: 70 руб/мес
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу

Опция «Ночное ускорение»

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

*Антивирус Kaspersky Internet Security — первые 2 месяца за 0 руб., далее — 139 руб/мес

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