Интернет-тариф от компании Ростелеком
Интернет до 200 Мбит/с (Два интернета)
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
- подключение при помощи Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- скорость до 200 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- Абонентская плата
-
310 ₽
Абонентская плата в первые два месяца по акции "Два интернета", т.е. при использовании мобильной связи от Ростелеком
Дальнейшая абонентская плата будет зависеть от трат на мобильную связь
- Оборудование
- Платная аренда
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 200 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
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